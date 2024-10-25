Водитель, который нетрезвым вёз 6 человек в ночной клуб, задержан в ходе погони томскими полицейскими

В селе Первомайском Томской области в ночное время один из экипажей дорожно-патрульной службы ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Асиновский» заметил плотно «набитый» пассажирами отечественный легковой автомобиль без государственных регистрационных знаков.
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