Водитель, который нетрезвым вёз 6 человек в ночной клуб, задержан в ходе погони томскими полицейскими

В селе Первомайском Томской области в ночное время один из экипажей дорожно-патрульной службы ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Асиновский» заметил плотно «набитый» пассажирами отечественный легковой автомобиль без государственных регистрационных знаков.