Newsweek: Путин перестал отвечать на звонки Асада незадолго до переворота

Геннадий Бережнов

Глава России бросил союзника в опасный момент. Однако там уже бросать было нечего! Разведка работает хорошо и ситуация уже была понятна, а реальность показала, что Сирия не хочет себя защищать - так кто ей виноват - только Асад и его подручные !