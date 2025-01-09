Newsweek: Путин перестал отвечать на звонки Асада незадолго до переворота AlexCoderNewsweek: Путин перестал отвечать на звонки Асада незадолго до переворота AlexCoder Американцы уверяют, что глава России бросил союзника в опасный момент Источники, близкие к бывшему президенту Башару Асаду, утверждают, что незадолго до государственного переворота в Сирии российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на звонки сирийского коллеги.
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