Мэр Нижнего Тагила поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО. Видео

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев в преддверии 8 Марта поздравил с Международным женским днем педагогов, матерей, жен и детей участников специальной военной операции России на Украине.
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