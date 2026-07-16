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Тульские новости

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Тульский конкурс определил лучших специалистов по БАС

Тульский конкурс определил лучших специалистов по БАС

14 и 15 июля на базе Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) «ТулаДрон» прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)».

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