«СП» поговорила с уволенной преподавательницей русского языка и литературы Сергей Аксёнов Фото: Софья Сандурская/ТАСС, архив До 2030 года замещающая кадровая потребность в школьных учителях в России составит 40 тысяч человек.
«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения
Комментарии
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Сергей Киселев
Я люблю СВОЮ РОДИНУ, но не это государство, в котором твориться этот беспредел!
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5 час.
ЕС
Елена Смирнова
Так учителя урабатываются! Спасибо им. Только непонятно, почему сейчас почти все родители школьников нанимают репетиторов ( тех же учителей)?
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4 час.
МГ
Маша Глага
Идите поработать педагогом. В чем вопрос? Возможно поймёте.
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26 мин.
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