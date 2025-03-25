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«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения

«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения

«СП» поговорила с уволенной преподавательницей русского языка и литературы Сергей Аксёнов Фото: Софья Сандурская/ТАСС, архив До 2030 года замещающая кадровая потребность в школьных учителях в России составит 40 тысяч человек.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Я  люблю  СВОЮ  РОДИНУ,  но  не  это  государство,  в  котором  твориться  этот  беспредел!
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5 час.
ЕС
Елена Смирнова
Так учителя урабатываются! Спасибо им. Только непонятно, почему сейчас почти все родители школьников нанимают репетиторов ( тех же учителей)?
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4 час.
МГ
Маша Глага
Идите поработать педагогом. В чем вопрос? Возможно поймёте.
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26 мин.
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