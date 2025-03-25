«Цифру» давай! Учителя увольняются из-за скотского к себе отношения

Я люблю СВОЮ РОДИНУ, но не это государство, в котором твориться этот беспредел!

ЕС

Елена Смирнова

Так учителя урабатываются! Спасибо им. Только непонятно, почему сейчас почти все родители школьников нанимают репетиторов ( тех же учителей)?