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FP: США вводят знаковые санкции против Турции за помощь России

FP: США вводят знаковые санкции против Турции за помощь России

В четверг Министерство финансов и Госдепартамент США неожиданно объявили о введении санкций против пяти турецких корпораций, а также одного гражданина Турции за то, что они якобы помогали России уклоняться от ограничений, введенных в прошлом году.

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