Зеленский: конференция в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва

Мирная конференция по Украине в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва. Соответствующее заявление на международном форуме «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, информирует агентство Bloomberg.
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