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Зеленский: конференция в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва

Зеленский: конференция в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва

Мирная конференция по Украине в Швейцарии может оказаться под угрозой срыва. Соответствующее заявление на международном форуме «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, информирует агентство Bloomberg.

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Комментарии
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Eduard
А что ты от нее ждешь,что поболтаете,а Россия всё вернет и своё ещё добавит?
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13 час.
Eduard
Фантазеры!
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13 час.
Eduard
Нам вообще наплевать на чужое мнение,как и им на наше!
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13 час.

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