Итальянская, французская, турецкая, японская… Каких только кухонь не существует в кулинарии, и каждая отличается своими уникальными вкусами, способами приготовления и употребления продуктов.
Секреты самой полезной кухни мира раскрыла диетолог Гончар
Комментарии
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А
Александр
Что растет, то и едим. Французская революция началась из-за неурожая репы. Промышленную революцию в Англии спасли картофель и треска. И до сих пор это любимые блюда англичан. Американцы вываливаются из штанов из-за фастфуда. У нас теперь в моде фальсификат. Жрем что дадут.
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