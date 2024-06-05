Секреты самой полезной кухни мира раскрыла диетолог Гончар

А

Александр

Что растет, то и едим. Французская революция началась из-за неурожая репы. Промышленную революцию в Англии спасли картофель и треска. И до сих пор это любимые блюда англичан. Американцы вываливаются из штанов из-за фастфуда. У нас теперь в моде фальсификат. Жрем что дадут.