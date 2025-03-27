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Штаб морских операций: навигация по Северном морском пути не увеличится

Штаб морских операций: навигация по Северном морском пути не увеличится

Навигация по Северном морском пути не увеличится в ближайшие десятилетия. Об этом президенту России Владимиру Путину заявили на докладе на заседании во вновь созданном штабе морских операций, передает ТАСС.

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