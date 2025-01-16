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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Крикунов об отмене голов СКА против «Северстали»: «Первую шайбу отменили очевидно – была помеха вратарю, вторая – более спорная. Психологически это негативно повлияло на команду»

Судьи отменили 2 гола петербургского клуба в 1-м периоде игры с из-за блокировки вратаря. СКА проиграл 4 подряд матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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