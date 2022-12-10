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Алексей Железняков: «Когда спортсмен не сбегает, как некоторые девочки в случае с Тутберидзе, а нормально прощается с тренером, я это понимаю. Переходить нужно красиво»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился ожиданиями от выступления фигуристки  Анастасии Зининой на чемпионате России в Красноярске, а также поделился мнением о смене тренеров.

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