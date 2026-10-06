«След Кремля» в туалете: финские депутаты обвинили РФ в необычных «диверсиях»

«Гибридная война» добралась до финских туалетов. В Финляндии российские спецслужбы теперь подозреваются в том, что их «агенты» проникают в дома депутатов и оставляют после себя несмытые экскременты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гестапо по-киевск...
- В Харьковской обл...
- Куда уходили тыся...
Как ковырялись суоми веками в дерьме, так и продолжают. Напрасно Александр II отучал их жрать гуано, только время зря терял.
Как? Они же унитазы никогда не видели?