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«След Кремля» в туалете: финские депутаты обвинили РФ в необычных «диверсиях»

«След Кремля» в туалете: финские депутаты обвинили РФ в необычных «диверсиях»

«Гибридная война» добралась до финских туалетов. В Финляндии российские спецслужбы теперь подозреваются в том, что их «агенты» проникают в дома депутатов и оставляют после себя несмытые экскременты.

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