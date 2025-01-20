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Эксперт рассказал об угрозе нового вредоносного ПО Fire Scam

Эксперт рассказал об угрозе нового вредоносного ПО Fire Scam

Появилось новое вредоносное программное обеспечение (ПО) Fire Scam, опасное для пользователей смартфонов Android, которое злоумышленники распространяют через мессенджер Telegram, с помощью которого крадут информацию и отслеживают активность на устройстве.

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