Эксперт рассказал об угрозе нового вредоносного ПО Fire Scam

Появилось новое вредоносное программное обеспечение (ПО) Fire Scam, опасное для пользователей смартфонов Android, которое злоумышленники распространяют через мессенджер Telegram, с помощью которого крадут информацию и отслеживают активность на устройстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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