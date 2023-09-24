Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Джордж Расселл о стратегии с одним пит-стопом: «Риск определенно того стоил»

Пилот «Мерседеса» решил проехать дистанцию гонки с одним пит-стопом ради шанса попасть на подиум, однако в конце заезда Расселлу не хватило ресурса шин и он опустился на седьмую позицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх