На выставке в Киеве ликвидирована укро-полковник из семьи злостного русофоба

Среди погибших на выставке военных дронов под Киевом, по которой вчера был нанесён ракетный удар, оказалась полковник Валентина Савицкая, начальник Центра международного сотрудничества управления Госохраны Украины.
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