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Царьград

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Сенатор-демократ провёл 25 часов в бессонном выступлении против политики Трампа

Сенатор-демократ провёл 25 часов в бессонном выступлении против политики Трампа

Он побил 68-летний рекорд.Демократ Кори Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США. Он более суток выступал с речью против политики Дональда Трампа, сообщает The Associated Press.

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