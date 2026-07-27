В России высказались о влияющих на сроки завершения СВО факторах

Определяющим в сроках завершения специальной военной операции (СВО) остается боевая активность Вооруженных сил России (ВС РФ) на линии соприкосновения, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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