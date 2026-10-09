Casting News: Survivor Champ On Ghosts, Little House On The Prairie Adds 10, And More

Survivor winner Parvati Shallow will appear in Ghosts' upcoming 100th episode - plus, Netflix's Little House on the Prairie reboot has added 10 to its cast.
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