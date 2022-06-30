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С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ

С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ

Теперь гражданам РФ для посещения Украины нужно будет оформлять соответствующие документы в визовых центрах VFS Global, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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