С 1 июля Украина вводит визовый режим с РФ

Теперь гражданам РФ для посещения Украины нужно будет оформлять соответствующие документы в визовых центрах VFS Global, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.