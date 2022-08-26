ИЗВЕСТИЯ iz

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Переписка и геоданные россиян могли утекать зарубежным мошенникам

Переписка и геоданные россиян могли утекать зарубежным мошенникам

Коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые в SMS, и геоданные россиян могли оказаться доступны иностранным злоумышленникам, сообщили «Известиям» в пятницу, 26 августа, осведомленные источники на рынке связи и информационной безопасности.

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