Переписка и геоданные россиян могли утекать зарубежным мошенникам

Коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые в SMS, и геоданные россиян могли оказаться доступны иностранным злоумышленникам, сообщили «Известиям» в пятницу, 26 августа, осведомленные источники на рынке связи и информационной безопасности.
Коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые в SMS, и геоданные россиян могли оказаться доступны иностранным злоумышленникам, сообщили «Известиям» в пятницу, 26 августа, осведомленные источники на рынке связи и информационной безопасности.
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