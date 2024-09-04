Россиянам пообещали одни их самых низких в мире цены на газ

Российским потребителям пообещали сохранить низкие цены на газ. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его цитирует РИА Новости.
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