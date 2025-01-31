Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Соседи подозреваемого в убийстве трех лесничих рассказали о нем

Соседи подозреваемого в убийстве трех лесничих рассказали о нем

Стали известны новые подробности тройного убийства в Калужской области. Местные жители и лесничие рассказали подробнее о личности подозреваемого, убившего троих сотрудников лесоохраны, и о спасении заложников.

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