Законодательное собрание Приморского края отметило 30-летний юбилей

Депутаты всех семи созывов, представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и общественных организаций собрались в большом зале, чтобы отметить 30-летие приморского парламента, сообщает PRIMPRESS.
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