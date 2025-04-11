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Законодательное собрание Приморского края отметило 30-летний юбилей

Законодательное собрание Приморского края отметило 30-летний юбилей

Депутаты всех семи созывов, представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и общественных организаций собрались в большом зале, чтобы отметить 30-летие приморского парламента, сообщает PRIMPRESS.

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