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Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам

Крупным планом: Фонд Хабенского посвятил выставку спасающим детей врачам

В ГУМе открылась фотовыставка «Крупным планом», приуроченная к 15-летию Фонда Хабенского. На экспозиции представлены портреты медицинских работников, включая нейроонкологов, нейрохирургов, анестезиологов, эндокринологов, неврологов, клинических психологов, нейропсихологов, морфологов, радиотерапевтов, которые занимаются лечением и реабилитацией детей и молодых взрослых с онкологией головного и спинного мозга.

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