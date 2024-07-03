Константин Бондаренко: Законопроект о запрете УПЦ: почему его не поддерживают ни депутаты, ни даже американские «партнеры»?

Несмотря на давление со стороны группы депутатов Европейской солидарности, законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви на сегодняшний день не находит поддержки большинства народных депутатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии