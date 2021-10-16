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«Будьте бдительны»: звезда «Сватов» предупредила о слухах вокруг сериала

«Будьте бдительны»: звезда «Сватов» предупредила о слухах вокруг сериала

Зрители устали ждать седьмой сезон полюбившейся киноистории. Вахтанг Кикабидзе и Инна Королева @korolevainna/instagramСкоро, очень скоро зрители смогут увидеть седьмой заключительный сезон бурных отношений двух колоритных семей в сериале «Сваты».

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