Скончался Зураб Церетели — человек безграничных творческих способностей. Его талант живописца ценил Пабло Пикассо, его техника перегородчатой эмали считается выдающейся, а его модернистские автобусные остановки в Пицунде и Гаграх до сих пор остаются визитной карточкой этих краев.
Монумент эпохи: скончался Зураб Церетели
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Андрей Зарубкин
На фотоснимке Мария Владимировна (так называемая глава Дома Романовых) прикрепляет к пиджаку Церетели какую-то нашлепку. В начале перестройки Мария Владимировна называла себя "законной российской императрицей". Письмо филолога, Главы Пушкинского дома, академика РАН Д. С. Лихачева Ельцину показало полное отсутствие у этой дамы полномочий.
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