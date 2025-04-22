ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Ага, воюют США, но преступления совершают x0x-лы... Настрящие преступники в Британии и США, а на усраине обычная отмо...В ожидании наказа...
  • Варлам Устрялов
    заодно лишили бы гражданства миллионы мутантов.Стендап-комиков К...
  • Владимир Тимошков
    И опять чурки. И очень толерастно "мужчина" !Мужчина скончался...

Монумент эпохи: скончался Зураб Церетели

Монумент эпохи: скончался Зураб Церетели

Скончался Зураб Церетели — человек безграничных творческих способностей. Его талант живописца ценил Пабло Пикассо, его техника перегородчатой эмали считается выдающейся, а его модернистские автобусные остановки в Пицунде и Гаграх до сих пор остаются визитной карточкой этих краев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
На фотоснимке Мария Владимировна (так называемая глава Дома Романовых) прикрепляет к пиджаку Церетели какую-то нашлепку. В начале перестройки Мария Владимировна называла себя &quot;законной российской императрицей&quot;. Письмо филолога, Главы Пушкинского дома, академика РАН Д. С. Лихачева Ельцину показало полное отсутствие у этой дамы полномочий.
Ответить
17 час.
наверх