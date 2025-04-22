Монумент эпохи: скончался Зураб Церетели

Скончался Зураб Церетели — человек безграничных творческих способностей. Его талант живописца ценил Пабло Пикассо, его техника перегородчатой эмали считается выдающейся, а его модернистские автобусные остановки в Пицунде и Гаграх до сих пор остаются визитной карточкой этих краев.