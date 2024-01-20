«Хочешь мира — готовься к войне» (ФОТО)

Есть хорошая русская пословица: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Однако в условиях развивающейся вокруг Союзного государства России и Беларуси обстановки данная пословица не работает.
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