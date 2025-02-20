Apple представила iPhone 16e. Как выглядит, сколько стоит и на что способен самый дешевый смартфон Apple?

19 февраля корпорация Apple без презентации представила iPhone 16e. Обычно компания не организует отдельные мероприятия для мелких продуктов, хотя продолжение iPhone SE таковым считают не все — выпуск новой модели дешевого устройства ждали три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии