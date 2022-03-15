Эван Мобли набрал рекордные в карьере 30 очков в матче с «Клипперс»

Эван Мобли набрал рекордные в карьере 30 очков в матче с «Клипперс»

Центровой «Кавальерс» Эван Мобли обновил личный рекорд результативности. В матче с «Клипперс» (120:111) Мобли набрал 30 очков.

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