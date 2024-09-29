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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил «Шарлотт». У Лео 15+10 в 16 матчах сезона МЛС

Форвард «Интер Майами» забил 15-й гол в текущем сезоне лиги, всего он провел 16 игр. Также на его счету 10 результативных передач.

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