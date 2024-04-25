Отели и рестораны египетской Хургады могут остаться без рыбных блюд

В египетской Хургаде намечается серьёзная гастрономическая проблема: из-за запрета на вылов рыбы из Красного моря и резкого взлёта цен на морепродукты отели и рестораны курорта могут остаться без рыбных блюд.
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