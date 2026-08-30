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Мошенники придумали схемы обмана перед запуском единого QR-кода

Мошенники придумали схемы обмана перед запуском единого QR-кода

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мошенники перед запуском системы единого платежного QR-кода начали создавать поддельные метки и фишинговые страницы для получения доступа к счетам и личным данным россиян.

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