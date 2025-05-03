В Калининградской области запустят производство литий-ионных аккумуляторов: все подробности о новой гигафабрике

В Калининградской области, в городе Неман, в настоящее время ведется строительство гигафабрики накопителей энергии: на новой площадке по полному циклу будут вести производство литий-ионных аккумуляторных батарей.
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