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В Калининградской области запустят производство литий-ионных аккумуляторов: все подробности о новой гигафабрике

В Калининградской области, в городе Неман, в настоящее время ведется строительство гигафабрики накопителей энергии: на новой площадке по полному циклу будут вести производство литий-ионных аккумуляторных батарей.

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