Ян: после первого поединка Двалишвили сильно поверил в себя, второй бой обнулил историю

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о третьем поединке с грузином Мерабом Двалишвили. «Думаю, после первого нашего поединка, когда Мераб одержал победу по определённым причинам, он в себя очень сильно поверил, шумел.
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