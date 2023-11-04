В Доме дружбы презентовали вышитую карту Астраханской области

Ее создатели удостоены дипломами Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия». В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в Доме дружбы Областного научно-методического центра народной культуры состоялась презентация вышитой карты Астраханской области.
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