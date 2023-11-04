Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Пишут про яйца, но  и куры взлетели в цене тоже.Удар по яйцам-2: ...
  • Анатолий Анатольев
    В Севастополе ХОХЛЫ захватили теплосеть - температура воздуха 24гр. и батареи включили = сауна!!!! Ну не ВРАЖИНЫ??? А...Отопительный сезо...
  • Сергей Иовенко
    Даа.., у "клятых коммуняк" это получалось без всякого вмешательства церквиСветские институт...

В Доме дружбы презентовали вышитую карту Астраханской области

В Доме дружбы презентовали вышитую карту Астраханской области

Ее создатели удостоены дипломами Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия». В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в Доме дружбы Областного научно-методического центра народной культуры состоялась презентация вышитой карты Астраханской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх