Сводка! Элитные подразделения под Покровском: Курская область – ВСУ используют лучшую резервную технику

▪️ Основным событием последних суток стал масштабный удар российских Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, а также беспилотниками по жизненно важным объектам Украины, связанным с топливом и энергоснабжением, поддерживающим работу военно-промышленного комплекса.
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