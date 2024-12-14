Сводка! Элитные подразделения под Покровском: Курская область – ВСУ используют лучшую резервную технику

▪️ Основным событием последних суток стал масштабный удар российских Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности с воздуха и моря, а также беспилотниками по жизненно важным объектам Украины, связанным с топливом и энергоснабжением, поддерживающим работу военно-промышленного комплекса.