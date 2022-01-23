Подозреваемого в нападении на вдову Градского задержали и отпустили

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении вдовы музыканта Александра Градского. Они посчитали, что работавший на рынке уроженец Таджикистана – один из троих мужчин, которые напали на Марину Коташенко и отняли у нее 100 миллионов рублей.