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Журнал «Профиль»

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Пострадавшие есть после налета БПЛА на Саратов

Об атаке беспилотников ночью сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Предварительно, есть пострадавшие", – он в Max.

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