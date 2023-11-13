Альфа-самец: как его отличить от обычного мужчины

Термин «альфа-самец» придумал в 70-е годы прошлого столетия известный зоолог Давид Мех. По мнению этого ученого, всех представителей мужского пола можно разделить на так называемых альфа-, бета- и гамма-самцов, с точки зрения их поведения и биологических особенностей.