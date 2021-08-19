Перенос начала матчей РПЛ, Ласицкене не дали визу в США, Локателли в «Юве», Безуглов ушел из сборной России, Лига наций на Okko и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем с двух ног в этот четверг вместе с нашим утренним дайджестом! ☄️ 1. РПЛ перенесла начало матча «Уфа» – «Зенит» на более позднее время из-за жары.
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