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Перенос начала матчей РПЛ, Ласицкене не дали визу в США, Локателли в «Юве», Безуглов ушел из сборной России, Лига наций на Okko и другие новости утра

Перенос начала матчей РПЛ, Ласицкене не дали визу в США, Локателли в «Юве», Безуглов ушел из сборной России, Лига наций на Okko и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем с двух ног в этот четверг вместе с нашим утренним дайджестом! ☄️ 1. РПЛ перенесла начало матча «Уфа» – «Зенит» на более позднее время из-за жары.

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Лена Мисько
интересно кто купил - Газизов или Урунов?
Лена Мисько
Инсайды от Карпа, [19.08.21 11:05] «КРАСНОДАР» КУПИЛ КРИВЦОВА у «ТОРПЕДО» в 18 РАЗ ДОРОЖЕ из-за МЭРА ВЛАДИМИРА **** Во всем виновата репутация гендира третьего клуба Юга Руси — Хашига. Файненшъл Карп и Кубанская ЕвроСтавка докладывают смешное из жизни футбольного рынка Святой Руси: полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов перешел в «Краснодар» за теперь уже в десятки раз большую сумму, чем изначально между клубами был уговор. Вначале нашей истории Владимир Хашиг (Вадик, как он сам себя называет) договорился с диром АНО «Торпедо (Владимир) Александром Акимовым о покупке 19-летнего игрока (сегодня у Никиты ДР) — всего лишь за 3 млн рублей. Еще 20 лямов планировалось выписать в качестве подъемных Кривцову от «Краснодара» по-видимому для того, чтобы его нелицензированный агент Владимир Казаков (действующий тренер «Нижнего Новгорода», который раньше работал во Владимире и нашел там Никиту) — смог заработать. Хочу предупредить Казакова — он находится под пристальным вниманием со стороны компетентных органов и, если его причастность к агентской деятельности или получении какой либо прибыли от перемещений Кривцова (или любого другого футболиста) будет обнаружена — Владимира ждет уже не условное, а вполне реальное наказание в виде длительной дисквалификации и запрета на работу в футболе. Напомню, что РФС уже доказала агентскую связь Казакова с Кривцовым в споре с Александром Маньяковым (сторона игрока выплатила этому агенту 3 млн рублей за разрыв договора с ним), но тогда наказание получилось слишком мягким (Никита и его тренер получили условные дисквалы на 1 и 3 месяца соответственно). Сейчас же, в случае рецидива, все будет радикально иначе. В общем, в какой-то момент всё было на мази, как тут мэр Владимира Андрей Шохин поинтересовался у своего консультанта по футболу — агента Валеры Оганесяна: что он думает об этой сделке? Валера вспыхнул, сказал, что у него есть как минимум два конкретных предложения от «Динамо» и «Сочи» на куда большие деньги. Мол, все это афера Казакова, Акимова и Хашига. Само собой Шохин тут же вмешался и переиграл условия договора между «Торпедо» и «Краснодаром» в сторону кратного увеличения дохода клуба из Владимира, в ущерб интересам местных футбольных чинуш типа Акимова, недобросовестных тренеров типа Казакова и некомпетентных переговорщиков типа Хашига. Тут надо объяснить, что у Валеры зуб на Вадика за эпизод, который произошел этим летом. Оганесян предложил Хашигу приобрести 18-летнего грузинского таланта Луку Гагнидзе. Тот в свою очередь решил самостоятельно выйти на «Динамо» Тбилиси и договориться с ними напрямую, минуя посредника. Как это обычно бывает — ничего у него не вышло. Валера пристроил Гагнидзе в «Динамо», а по репутации «Краснодара» и конкретно Хашига был нанесен очередной сокрушительный урон. В результате, «Краснодар» заплатит за трансфер Кривцова не коррупционные 3 млн рублей (предположительно, основной заработок владимирской шайки закладывался в подъемные футболиста, как я описывал выше) — а up to целых 55 млн! Из них 20 млн — это тело трансфера + бонусы за достижения: 10 млн за 20 игр в основе бычков + 25 млн за участие в еврокубках и матчах сборной России. Красиво выступают сотрудники Галицкого? Политика кидалова и работы исключительно напрямую с клубами — это правильная стратегия, которая принесет «Краснодару» успех, почет и уважение на футбольном рынке — или без справедливого подхода к трансферам и участия в них грамотных посредников никак не обойтись? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/krasnodar-kupil-krivtsova-u-torpedo-v-18-raz-dorozhe-iz-za-mera-vladimira)@karpinside
Лена Мисько
Футбольные темы, Артем Локалов[19.08.21 11:52] Переход Никиты Кривцова из владимирского "Торпедо" в "Краснодар" стал самым громким в РПЛ. И этот трансфер во многом отражает то, что происходит в нашем футболе. Талантливый мальчик, рой агентов, консультанты, администрация города, тренер, который ведет дела футболиста и получает условный дисквал за это, как и сам футболист. Ваня Карпов расписал подробности этой, так сказать, сделки. А что за футболиста заполучил в итоге "Краснодар", я писал ранее здесь (https://zen.yandex.ru/media/lokalov/vladimirych-otdai-ego-mne-chto-za-futbolista-podpisal-krasnodar-6119f6f1d3f0df25643b26bf).
Лена Мисько
ЗАЧЕМ???? *** ❗️Юрий Жирков может перейти в ЦСКА, пишет Transfermarkt. На данный момент футболист восстанавливается после травмы бедра и находится под наблюдением главы медицинского штаба красно-синих Эдуарда Безуглова. В случае успешного восстановления от травмы ЦСКА может заключить с Жирковым годичный контракт. 20 августа ему исполнится 38 лет. @pressbox
Лена Мисько
РФС: Павел Кукуян допустил две ошибки в пользу «Рубина» в матче с «Ахматом» Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС пришла к выводу, что арбитр матча третьего тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян допустил две серьезные ошибки. Он ошибочно удалил вратаря «Ахмата» Гиорги Шилию на 52-й минуте матча. При этом арбитр ошибочно не удалил игрока «Рубина» Филипа Уремовича на 17-й минуте игры. @pressbox
Лена Мисько
Сборная России стартовала с победы на чемпионате мира по пляжному футболу, обыграв в овертайме команду США — 5:4.
Лена Мисько
Объявлены номинанты на награду УЕФА. Лучший футболист: Кевин ДЕ БРЕЙНЕ (Бельгия – «Манчестер Сити») Жоржиньо (Италия – «Челси») Н'Голо Канте (Франция – «Челси») Лучший тренер: Хосеп ГВАРДИОЛА (Испания – «Манчестер Сити») Роберто МАНЧИНИ (Италия – сборная Италии) Томас ТУХЕЛЬ (Германия – «Челси») https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1428364993053949955?s=19
Лена Мисько
Вышел тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «The Hand of God». Из названия несложно догадаться, что фильм так или иначе касается фигуры Диего Марадоны. Именно касается. В июле прошлого года адвокат Диего Марадоны даже грозился судебным иском против фильма из-за его названия, поскольку это отсылка к голу Марадоны, а использование изображения аргентинца не было разрешено. Однако создали заявил, что фильм - не о Диего Марадоне, а личная история, вдохновленная молодостью Соррентино. Подробности фильма держатся в тайне, премьера должна состояться в 2 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале. Далее фильм будет выпущен в Италии 24 ноября, а затем на Netflix во всём мире –15 декабря. https://youtu.be/CFUVnhUsNws
Лена Мисько
Гол бывшего нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций — 2:1. Это вам не Кокорин, конечно. @pressbox
Лена Мисько
«Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда русофобам Депутаты Единой России подготовили проект закона о запрете въезда в Россию русофобам в ответ на случаи враждебного отношения к русским на постсоветском пространстве. Об этом сообщил председатель ... https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611e188e9a79476d726aa163?from=newsfeed
Лена Мисько
А как же гостеприимство, широта души, умение прощать слабости и заблуждения? Всё это ведь отличает русских
Лена Мисько
Sports.ru Экс-врач «Спартака» Вартапетов будет работать в сборной России Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России. (https://m.sports.ru/football/1100346419-eks-vrach-spartaka-vartapetov-budet-rabotat-v-sbornoj-rossii.html)
Лена Мисько
Удивительная ситуация. УЕФА отменила 4-летнюю дисквалификацию администратора ФК "Вентспилс" Николая Дякина. Он был наказан за то, что якобы пытался подкупить российского арбитра Сергея Лапочкина перед игрой "Вентспилса" с "Бордо". Сейчас с Николая сняты все обвинения. Но при этом Лапочкин особо не пытался бороться, а теперь дисквалифицирован на 10 лет. Telegram (https://t.me/silalawyers/192) SILA International Lawyers АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ УЕФА ОТМЕНИЛА 4-ЛЕТНИЙ ЗАПРЕТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СВЯЗАННОЙ С ФУТБОЛОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРУ ФК ВЕНТСПИЛС НИКОЛАЮ ДЯКИНУ 19 августа 2021 года Апелляционная инстанция УЕФА вынесла решение по апелляции администратора команды ФК Вентспилс (Латвия) Николая Дякина на решение Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА о запрете на осуществление любой связанной с футболом деятельности на 4 года по обвинению в попытке подкупа арбитра матча Еврокубка. С Николая Дякина сняты все санкции и обвинения. Интересы Николая Дякина при рассмотрении данного спора представляла компания SILA International Lawyers.
Лена Мисько
А теперь немного интересных подробностей. Выиграть дело помог допрос единственного в деле свидетеля - чиновника из федерации футбола Латвии. Собственно, именно этот чиновник и сообщил УЕФА о том, что Дякин через него пытался подкупить Лапочкина. Защите Дякина удалось доказать представителям УЕФА, что латвийский чиновник во время показаний очень часто противоречил сам себе. Например во время разбирательств он заявлял, что он сидел вдвоем с Дякиным в ресторане и тот пытался его подкупить, однако сотрудники заведения просмотрели камеры и сообщили, что на самом деле за столом сидело трое людей. Кроме того, чиновник путался во времени, месте встречи, да и других важных вещах. В итоге, в связи с большим количеством противоречий, дело в отношении администратора "Вентспилса" было прекращено и с него были сняты все обвинения. И возникает резонный вопрос - за что же тогда наказан Лапочкин. Ведь он был дисквалифицирован за то, что не сообщил УЕФА о том, что его пытались подкупить. Но если теперь доказано, что Дякин не совершал подобных попыток, то значит наш арбитр и не должен был ничего сообщать в УЕФА. При этом Лапочкин планировал подавать апелляцию на свою дисквалификацию, но никакой информации об этом так и нет.
Лена Мисько
Сегодня на 84-м году жизни скончался Сергей Константинович Сарсания, отец известного футбольного функционера Константина Сарсания.
Лена Мисько
Foot’больные люди, [19.08.21 18:03] Сергей Константинович был замечательным. Не утратил четкость ума, дожив до преклонного возраста. Многие годы занимался физиологией, наукой в спорте. И очень, очень любил Костю. Последние месяцы жил мечтой, чтобы появился ежегодный юношеский турнир в память о сыне, названный в его честь. Писал письма, просил. Знаю, что помогал в этом вопросе Колосков. Турнира пока нет.
Лена Мисько
Футбольные темы, [19.08.21 20:13] **** Умер Сергей Сарсания. Конечно, для всей массовой песочницы существовал только Константин Сарсания - его сын, большое футбольное имя. Но Сарсания-отец для нашей спортивной матери-истории не менее ценен. * Пять-шесть лет назад мы с коллегами обсуждали и даже приступили к реализации проекта "История допинга в СССР", и Сарсания был одним из немногих оставшихся в живых спикеров на эту тему (готовых говорить, что важно). У меня до сих пор осталось файлы общей продолжительностью часа в четыре, в котором он рассказывал типичную историю советского спортивного исследователя - с самых послевоенных низов до научного сотрудника, работавшего со сборными СССР по штанге, легкой атлетике, хоккею и т.д. Если кратко, это был учёный, работавший с анаболическими стероидами - сначала в их относительно легальный период, затем - уже в нелегальный. Энциклопедия шокирующих историй с самыми легендарными советскими чемпионами ("вдоль лыжных трасс, где тренировались наши, снег был оранжевого цвета - догадываешься, почему?"). * Если погуглить, то какие-то из его шокирующих рассказов есть в интернете, что-то осталось у меня в формате mp3, а что-то он унёс с собой в могилу. Пожалуй, самое грустное в его истории - как он последние годы искал слушателя, искал того, кто мог бы всё это записать, забрать архив и опубликовать книгу. Да, он очень хотел книгу, звонил мне, звонил (по его словам) Игорю Рабинеру, я ему рекомендовал нескольких ребят-журналистов, которые могли быть в этом заинтересованы, но... Я прекрасно понимал, что ни у кого из них (нас) не было ни времени, ни мотивации всё это систематизировать - и, говоря с ним по телефону, заранее печалился и мучился, что скоро всё это уйдет безвозвратно, а сил взять на себя эту ношу ни у кого нет и не будет. *** И вот этот день настал. Огромный кусок великого прошлого нашего спорта отправился в вечное путешествие.

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