Налог на транспортные средства: важная информация для автовладельцев в 2024 году

С каких автомобилей нужно платить транспортный налог? Какие изменения нужно учитывать при расчете налога в 2024 году? Куда нужно перечислять транспортный налог? В какие сроки нужно платить транспортный налог? Практически все граждане и бизнесмены, имеющие автотранспорт, вынуждены платить ….