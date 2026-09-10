Трамп покупает Америку

Дела у республиканской партии не очень хороши.Трамп этого не признает, но, вероятно, понимает.Поэтому в ход пошли дополнительные аргументы.
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А говорят они , что будут выигрывать другими средствами .
Довожу до вашего сведения , что кроме $40 трлн. внешнего долга США имеет долг в $ 37 трлн. перед своими налого- плательщиками упрятанные в залоговых бумагах . А знаете как они списывают долги . Вот стырили в Венесуэле нефть , а приписали к себе в мнимую добычу , которую они не добывали . Или пиратство, или вооружение . Или вводят и у нас тоже крипту . А это мировая афёра и она в ближайшее время покажет себя . Т.е. скрыли одну валюту по видом другой ( накрыли одной крышкой матрёшки ) уже правительство разрешило в некоторых областях обмен в обращение ( ну скажем в бумагах , там же проще всего скрывать различными указами , приказами ) -кручу-верчу , заработать хочу . Сам Трамп сказал уже в прямом эфире и даже дал оценку этому . Выигрывает в этой игре тот кто начал её- его слова , все остальные (мир) проигрывает . Наши игроки ради обещанных денег рванули и ввязались и пытаются " заработать " То , что они пролетят как и у Мавроди , так это к бабке не ходи -медицинский факт . Но сейчас пролетает наше государство . Ведь они воруют в ночное время -не рабочее громадное количество эл. энергии- воруют . И никто не просчитывает эти потери и не заводят дела .А провести государству аудит , сколько было бы посадок . А сколько уходит наших российских денег в руки эти махинаторов . Не счесть . А сколько ещё подделок крипты . А воровство , а трупы .
Ну дурак дураком . Не было ещё у них президента -откровенного придурка , так отыскали и теперь не знают что с ним делать . Да и самим радоваться такой шутке над миром или изловить балагура и прикончить . А по мне его в ошейник , поставить на нём тавро и в стадо . Пусть пастухи изощряются как казахи с ишаками . Если ещё будут наши власти и её сподвижники превозносить его не существующие способности , то они сами уподобятся его безумию . Вы бы лучше подумали как они добились такого великого результата , что приобрели такой долг . Ведь вы-то все пошли по их пути и вас ожидает тоже самое
зачем "напечатет"?, - пиплу цифровых отсыпят. иначе для чего их выдумывали?
Пиндостан,он и дома пиндостан. Разве может быть нормальной страна которая построена на могилах, на резервациях коренного населения. Во всём лож и деньги, на чём и стоит государство и бизнес США.
Даже стало интересно как проголосуют. Всё-таки Трамп интригант на 200 процентов.