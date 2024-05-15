В Киквидзенском районе неосторожный водитель наехал на дорожного рабочего По предварительной информации, 14 мая в 15-35 час.
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В Киквидзенском районе неосторожный водитель наехал на дорожного рабочего По предварительной информации, 14 мая в 15-35 час.