Дешёвый датчик температуры и влажности Xiaomi получил сенсор CO₂ и увеличенный экран до 3,6 дюйма

Mijia Smart Thermometer and Hygrometer 3 Pro работает год без замены батарейки Xiaomi спустя более четырех лет обновила свой недорогой датчик температуры и влажности.
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