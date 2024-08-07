В карельском поселке появился свой медик

Жители поселка Кинелахта теперь смогут получать медицинские услуги каждый день, за исключением выходных Хорошая новость о том, что в поселок Кинелахта приехала на постоянную работу новый фельдшер, облетела со скоростью света.
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