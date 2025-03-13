Песков допустил, что Путин затронет тему Украины после встречи с Лукашенко

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко может затронуть тему украинского конфликта, если ему будет задан соответствующий вопрос.
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