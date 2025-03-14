Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали про фракцию Подземелье Фракция ...

Разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали про фракцию ПодземельеФракция Подземелье, или фракция чернокнижников, — одна из самых любимых игроками, при этом она отлично подошла для истории, которую создали разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era.
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