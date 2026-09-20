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Трусова: в МГУ не дают диплом за красивые глаза

Трусова: в МГУ не дают диплом за красивые глаза

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала об учёбе в МГУ имени М.В. Ломоносова. «Конечно, диплом может помочь.

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