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Закон и Порядок

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Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

Президент Казахстана прислал в Россию Министра транспорта Марата Карабаева. Очень показательная поездка.

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Комментарии
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Наталия
Для начала пусть казахи сделают реальные шаги навстречу России, а не отделываются льстивыми словами. Пусть перепишут заново нынешние русофобские соросовские школьные учебники по истории, законодательно запретят нагнетать у себя русофобию, и много чего еще. Воспитывать надо не только методом &quot;пряника&quot;, но иногда необходимо пускать в ход и кнут.
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