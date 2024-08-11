Токаев чувствует "ветер перемен". Казахстан прислал своих людей договариваться с Россией

Наталия

Для начала пусть казахи сделают реальные шаги навстречу России, а не отделываются льстивыми словами. Пусть перепишут заново нынешние русофобские соросовские школьные учебники по истории, законодательно запретят нагнетать у себя русофобию, и много чего еще. Воспитывать надо не только методом "пряника", но иногда необходимо пускать в ход и кнут.